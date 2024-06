Forstå kundeinteraktioner – og lav øjeblikkelige forbedringer

Når din succes måles på kundetilfredshed, kan det betale sig at forstå præcis, hvad der sker på tværs af alle kundeinteraktioner. Du har brug for et komplet overblik over kundeengagementer på tværs af dine kanaler for at strømline processerne, reducere kundeanstrengelsen og afdække nye operationelle effektiviseringer i dit kontaktcenter. Det er her, Nuances analyseløsninger kommer ind i billedet.