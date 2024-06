Dialogen Mix – Værktøjer til IVR og chatbots

Udnyt kontekst- og sessionsbevidsthed

Den samtalelogik, der er indbygget i Mix.dialog, bygger på kontekst- og sessionsbevidsthed. Brugerbeskeder såsom "Kan jeg få en ny telefon nu?" vil blive fortolket sammen med oplysninger fra tidligere beskeder i samme dialog for at give det rigtige svar. Løft dialogforståelsen til nye højder ved at indlemme eksterne data såsom placering, kontooplysninger og kundepræferencer for at skabe mere personlige oplevelser.