Mix NLU – Værktøjer til IVR og chatbots

Definer hensigter og enheder

Undervis din NLU-model med prøveudtryk for at lære den at skelne mellem dusinvis eller tilmed hundredvis af forskellige brugerhensigter. For hver hensigt skal du definere de enheder, der kræves for at opfylde kundeanmodningen. Opret brugerdefinerede enheder på baggrund af ordlister og hverdagsudtryk, eller udnyt færdiglavede enheder til tal, valuta og dato/klokkeslæt, som forstår de mange måder, kunder udtrykker disse oplysninger på.