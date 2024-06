Contact Center Technology Award overrækkes af Customer Magazine til virksomheder med produkter eller tjenester, der anses for at være "de bedste af de bedste" i branchen og med evnen til at hjælpe virksomheder, SMB'er og outsourcede kontaktcentre med at levere kundeoplevelser i verdensklasse.Dette års 16. årlig pris hædrer virksomheder, der tilbyder det bedste inden for kundeserviceforbedrende teknologiløsninger.