Løsninger med AI først til kundeoplevelser på tværs af alle kanaler

Fra policekøb via betalingsbehandling til skadesjusteringer: Nuances løsninger til forsikringsselskaber hjælper med at øge kundetilfredsheden, samtidig med at de reducerer omkostningerne på tværs af tale- og digitalkanaler. Med vores avancerede biometriske godkendelse kan forsikringsfolk desuden bekæmpe det stigende omfang af svindel.

Det er grunden til, at førende forsikringsselskaber kan sætte deres lid til, at Nuance hjælper dem med at forøge konverteringer, reducere frafald, mindske risikoen for svindel og strømline driften.