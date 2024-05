Samtalebaserede AI-løsninger til telekommunikation

Stemmekanalen udgør hoveddøren for de fleste kunder, så det var bydende nødvendigt, at vi kunne levere en kundeoplevelse i verdensklasse. Vores forretningsstrategi består i at være den operatør, der leverer mest værdi for pengene, så vi kan øge vores kundemængde uden at øge driftsomkostningerne. Dette scenarie er meget vanskeligt at håndtere i det konventionelle kontaktcenter, og vores kunder bryder sig ikke om IVR-systemer med knapbetjening. Det var tydeligt fra begyndelsen, at talegenkendelsesteknologien var modnet til det punkt, hvor den kunne opfylde vores krav.

Adam Spence

Chef, tekniske løsninger

Vodafone Australia