Nuance Live Assist on lisännyt asiakaspalveluumme uuden dynamiikan. Se on jo auttanut meitä saavuttamaan 84 %:n CSAT-tuloksen, ja alle 4 % keskusteluista on eskaloitava puhelinedustajille — tämä kanava siis toimii ja tarjoaa asiakkaille sen, mitä he tarvitsevat.

Simon Kissane

Head of Customer Experience and Operations, Post Office Ltd.