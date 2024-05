Puhekielisiä tekoälyratkaisuja teleliikenneyrityksille

Paranna teleliikenneyritysten tietoturvaa Nuance Gatekeeperillä -kuvake Gatekeeper-kuvake

Eliminoi todennuksesta koituva vaiva ja estä useampia petoksia

Suojele asiakkaitasi ja brändiäsi SIM swap -huijauksilta ja muilta tilipetoksilta älykkäillä petoksenestoratkaisuilla, joissa ihmiset todennetaan sen perusteella, keitä he ovat, ei sen perusteella, mitä he tietävät tai mitä heillä on. Käytä monimodaalista biometristä todennusta tehdäksesi asiakkaille helpommaksi harjoittaa liiketoimintaa tukemalla turvallista itsepalvelua puhe- ja digitaalisilla kanavilla.