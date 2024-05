Agent Coach - Attività di formazione per i contact center basate sull'IA

Aiutate i vostri operatori a servire al meglio i clienti

Nuance Agent Coach utilizza il machine learning per monitorare le chiamate e le interazioni digitali, nonché per fornire in modo proattivo agli operatori informazioni pertinenti e in tempo reale, linee guida e consigli.

Con un coach per i contact center basato sull'IA a disposizione, gli operatori sono dotati degli strumenti necessari per risolvere le richieste dei clienti in modo sicuro ed efficiente, aumentando la soddisfazione sia dei clienti sia degli operatori. Dal momento che Agent Coach individua e consiglia costantemente le best practice, far sì che tutti gli operatori abbiano la loro prestazione migliore è più semplice, aumentando, così, i profitti e i punteggi CSAT e riducendo, al contempo, il ricambio degli operatori e i costi del contact center.