Costruite le soluzioni di cui avete bisogno, rapidamente

Le API per i servizi dell'IA conversazionale rendono disponibili i nostri potenti motori vocali come microservizi aperti e nativi del cloud. Perciò, è ancora più semplice e veloce inserire la tecnologia di IA conversazionale leader del settore nelle vostre soluzioni per il coinvolgimento dei clienti.

Create applicazioni self-service eccezionali con la tecnologia Speech-to-Text (conversione da voce a testo - STT), capace di offrire esperienze clienti più soddisfacenti. Fate sentire il vostro brand con le interazioni conversazionali grazie alla sintesi vocale (TTS) avanzata. Offrite esperienze clienti semplici, utilizzando i nostri motori Dialog e di Comprensione del linguaggio naturale (NLU) per capire in maniera accurata che cosa vogliono i clienti e per coinvolgerli in una conversazione bidirezionale al fine di risolvere i problemi efficientemente.

In più, potete sfruttare tutte le funzionalità di IA conversazionale di cui avete bisogno, ovunque vogliate, ospitate su Nuance, on premise o ospitate da un fornitore cloud terzo.