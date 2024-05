Coinvolgete i vostri clienti secondo le loro condizioni

Ogni giorno, i vostri clienti usano canali di messaggistica come un modo semplice e comodo per restare in contatto con amici, famiglia e colleghi. Con Nuance Messaging, è possibile portare tale comodità e semplicità nelle interazioni con i clienti.

Nuance Messaging vi consente di collegarvi con i clienti nei canali asincroni, tra cui SMS, app del brand, Facebook Messenger, WhatsApp, Business Messages di Google, Apple Messages for Business, Instagram e molto altro. I clienti possono controllare il modo in cui interagiscono con voi, mantenendo, al contempo, il contesto della conversazione qualora dovessero cambiare il canale. In aggiunta, i vostri operatori possono gestire più conversazioni simultanee e, quindi, potete mantenere bassi i costi.