Rendete la vita più facile ai vostri clienti e più difficile ai truffatori

Nuance Gatekeeper è una soluzione di sicurezza biometrica nativa del cloud che autentica le persone legittime e individua i truffatori in qualsiasi luogo e in qualsiasi modo interagiscano.

Gatekeeper centralizza numerosi fattori biometrici e non biometrici in un risk engine dotato di IA, per offrire autenticazioni di maggior successo e tassi di individuazione delle frodi più elevati, grazie a una soluzione unificata.