A prescindere dal settore, avere un'assistenza clienti straordinaria farà davvero la differenza. I clienti possono scegliere tra vari canali, mobile, online, telefonico e di persona, per cui la tecnologia come la biometria vocale è fondamentale per dare l'idea di conoscere i nostri clienti in tutti i punti di contatto.

Anne Grim

Responsabile dell'esperienza clienti globale, Barclays Wealth and Investment Management