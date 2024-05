Aumenta la soddisfazione del cliente con il coinvolgimento omnicanale Icona stella

Incrementare la soddisfazione dei clienti

Fornite opzioni di assistenza che corrispondono alle preferenze dei vostri clienti. Le nostre soluzioni di virtual assistant capiscono gli intenti del cliente e lo dirigono in modo intelligente verso il risultato migliore. Nel caso in cui sia necessaria l'assistenza dal vivo, le comunicazioni asincrone consentono ai clienti di mettere in pausa una conversazione e di riprenderla successivamente senza perderne il contesto.