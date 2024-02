IVR conversazionale - interactive voice response

Il vostro IVR, a modo vostro

Implementate in maniera flessibile l'IVR conversazionale di Nuance su qualsiasi cloud di terze parti, nel cloud di Nuance, on premise o in un ambiente ibrido al fine di offrire esperienze conversazionali self-service capaci di automatizzare la risoluzione delle chiamate in entrata.



Inoltre, è possibile integrare le sue straordinare funzionalità basate sull'IA nel vostro IVR esistente, così da poter progettare esperienze uniche per il vostro brand e migliorare le metriche fondamentali dei contact center.