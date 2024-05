Semplifica il servizio clienti con la TV a controllo vocale per Dragon Icona semplificare

Semplificate l'assistenza clienti

Permettete ai clienti di ricevere assistenza per fatture, servizi, problematiche tecniche o informazioni sull'account, interagendo con loro solo tramite TV. Utilizzate la potenza della nostra IA per portarli correttamente a destinazione in modo facile e veloce.