Modelli NLU alimentati da tecnologie di IA

Creare modelli NLU non è mai stato così facile: Mix.nlu sfrutta l'intelligenza artificiale per etichettare automaticamente le frasi di esempio per gli intenti. Questo processo automatizzato contribuisce a migliorare l'accuratezza del riconoscimento degli intenti esistenti e consente di individuarne di nuovi tra quelli non ancora presi in considerazione.