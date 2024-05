Offrite esperienze di livello superiore a clienti e operatori

Con Nuance Live Assist, avete molto più di una semplice soluzione di live chat. Semplifichiamo il modo di mettere in contatto clienti e operatori con le giuste competenze necessarie per affrontare le esigenze in maniera efficiente, nonché forniamo un supporto potenziato dall'IA durante tutta l'interazione per aiutare gli operatori ad aumentare i profitti e la soddisfazione dei clienti.

Date un maggiore controllo del percorso ai clienti grazie alle conversazioni asincrone. Riducete i tempi di attesa e di inattività degli operatori, nonché diminuite i costi dei contact center. Fornite agli operatori informazioni dettagliate pertinenti e tempestive, tra cui informazioni di sistemi terzi, al fine di creare occasioni di upselling e cross-selling di maggior valore.