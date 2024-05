In un momento in cui il mondo diventa più digitale, una delle principali sfide attuali per il settore bancario è consentire ai clienti di fare più facilmente ciò che desiderano in modo sicuro. La biometria vocale è il passaggio successivo per rendere il settore bancario più comodo per i nostri clienti e per rafforzare la sicurezza.

Peter Dalton

Amministratore delegato, Esperienza clienti e canali digitali

ANZ Bank

Guarda il video