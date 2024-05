Massimizzare il ROI





Le organizzazioni investono in maniera significativa nei propri canali di assistenza clienti e devono assicurarsi del fatto che tali investimenti offrano i risultati previsti.



Nuance Insights fornisce i dati del percorso del cliente quasi in tempo reale per le informazioni dettagliate fondamentali sulle prestazioni delle applicazioni, nonché garantisce l'ottimizzazione necessaria per aumentare il ROI e soddisfare i principali KPI.