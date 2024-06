Create con i servizi leader basati sull'IA e API

Personalizzate e migliorate l'interazione digitale con il cliente e le esperienze degli operatori

Agent Engagement(pdf)—Consente ai clienti di creare un desktop operatore alternativo o di integrare i programmi di live chat in un'applicazione per operatori già esistente.



Eventi chat(pdf)—Consentono alle organizzazioni di partecipare agli eventi di Nuance Live Chat e di tenere traccia delle informazioni all'interno di soluzioni di analisi dei dati web di terzi.



Coinvolgimento dei clienti(pdf)—Supporta i canali di messaggistica terzi e le applicazioni mobili native sulla piattaforma Nuance per le trasmissioni delle comunicazioni tra un cliente e un operatore.



Raccolta dei dati(pdf)—Integra i dati a livello di interazione dei clienti e consente agli operatori di prendere delle note mentre è in corso una conversazione o di raccoglierle per scopi di reportistica, creando, al contempo, un solo profilo per un visitatore individuale all'interno di diversi dispositivi.



Invito(pdf)—Utilizzato per creare e inviare messaggi dinamici per trasferire, in tutta tranquillità, i clienti a un'interazione digitale da un altro canale, come, ad esempio, quello vocale.



Reportistica(pdf)—Accesso ai dati precedenti e in tempo reale per creare dashboard su misura o reportistica personalizzata.