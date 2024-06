Mix Dialog – Strumenti per IVR e chatbot

Test e regolazione

Utilizzare la validazione integrata e la modalità Try, per testare la vostra logica di dialogo prima di mandarla in produzione. Testare la logica delle applicazioni in tutti i percorsi possibili simulando i diversi messaggi utente e i dati di risposta backend. Regolare il riconoscimento vocale attraverso parametri di messa a punto specifici per l'applicazione e la distribuzione, controllati in Mix.dialog.