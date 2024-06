Mix NLU – Strumenti per IVR e chatbot

Definisci gli "intenti" e le "entità"

Addestra il modello NLU con locuzioni semplici per imparare a distinguere tra le decine o centinaia di diversi motivi di chiamata (intenti) degli utenti. Per ogni intento, si possono definire le entità necessarie per soddisfare la richiesta dei clienti. Crea entità personalizzate in base a elenchi di parole ed espressioni di tutti i giorni, oppure sfrutta le entità già pronte all'uso per numeri, valute e data/ora, che capiscono la varietà di modi in cui i clienti esprimono tali informazioni.