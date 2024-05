play or stop

Mettete da parte la musichetta d'attesa

Molti clienti preferirebbero risolvere i propri problemi nei canali digitali, ove disponibili, piuttosto che chiamare; nessuno di loro vuole perdere tempo ad ascoltare la musichetta d'attesa. Tuttavia, spesso non si rendono conto del fatto che il digitale sia un'opzione.

Nuance Voice‑to‑Digital utilizza le funzionalità di deviazione delle chiamate e di self-service basato sull'IA per trasferire le chiamate nei canali digitali, meno costosi per voi e più comodi per i clienti.

La Comprensione del linguaggio naturale (NLU) avanzato e la trascrizione trasformano il vostro IVR in un canale reattivo e proattivo, attraverso la raccolta accurata delle esigenze dei chiamanti e la deviazione delle chiamate verso i canali digitali, per risoluzioni più rapide e un'esperienza migliorata.