Soluzioni di IA conversazionale per la pubblica amministrazione

Icona Semplificate l'autenticazione con Nuance Gatekeeper Icona Gatekeeper

Semplificate l'autenticazione e prevenite le frodi

Utilizzate l'autenticazione biometrica per verificare l'identità dei dipendenti o dei chiamanti, in modo tale che i vostri operatori possano concentrarsi nel fornire un servizio di alta qualità alle persone che ne hanno bisogno. Lottate contro i crescenti attacchi fraudolenti e bloccateli prima che si verifichino attraverso l'autenticazione dei chiamanti in base a chi sono e non a cosa sanno.