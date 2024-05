Soluzioni di IA conversazionale per le telecomunicazioni

Icona con la spunta Migliorate l'esperienza clienti con l'IA nelle telecomunicazioni Icona con il cliente e la spunta

Create esperienze clienti facili e soddisfacenti

Offrite interazioni conversazionali semplici in tutti i canali al fine di far distinguere il vostro brand in base all'esperienza utente invece di fare una gara al ribasso sui prezzi. Fornite un'assistenza personalizzata, proattiva e predittiva per migliorare i punteggi NPS e CSAT, stimolare la fedeltà e aumentare il customer lifetime value. Inoltre, regalate delle semplici esperienze di intrattenimento vocali con Dragon TV.