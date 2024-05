Trasformare l'esperienza clienti

Nuance Recognizer offre il riconoscimento vocale più preciso disponibile sul mercato, in grado di riprodurre conversazioni dall'effetto naturale, garantendo l'esperienza self-service semplice, proattiva e intelligente che i clienti si aspettano. Destinato a diventare il cuore delle vostre soluzioni per l'automazione dei centri di contatto, Nuance Recognizer ha alle spalle anni della migliore esperienza del settore, sostenuta da tecnologie avanzate come le reti neurali profonde e il machine learning. Il nostro motore per il riconoscimento automatico della voce (ASR) di undicesima generazione è stato progettato per offrire interazioni con i clienti migliorate, ridurre la frustrazione e aumentare la soddisfazione della clientela tramite dialoghi intuitivi, simili a quelli umani, riducendo i costi della conversazione.