Niente di più facile

La tecnologia TTS di Nuance stabilisce una voce unica per il vostro brand, in modo da rendere l'esperienza di chi chiama coerente su tutti i canali IVR e mobile. Progettata per alimentare applicazioni self‑service di alto livello, il TTS di Nuance crea dialoghi naturali in 53 lingue e in 119 varianti di voce differenti. Grazie a Vocalizer, i brand possono dire ciò che serve quando e dove necessario, senza dover utilizzare, sintetizzare o registrare alcuna voce.