Implementazione flessibile

Supporta tutte le piattaforme più usate del settore, come SSML, VXML e MRCPV2, sicure e con opzioni per l'utilizzo on premise o in hosting e una gran semplicità di sviluppo delle applicazioni. Favorite il buon mantenimento del servizio, con la possibilità di gestire domande preregistrate e conversazioni generate automaticamente tramite un'unica interfaccia, modificando e personalizzando il tono delle chiamate senza interrompere il traffico in corso.