Nuance Live Assist har tilført flere nye dynamikker til vår kundestøtte. Det har allerede hjulpet oss med å oppnå en CSAT-score på 84 %, og færre enn 4 % av chat-samtaler må eskaleres til en telefonrepresentant – så det er en kanal som fungerer og gir kundene det de trenger.

Simon Kissane

Head of Customer Experience and Operations, Post Office Ltd.