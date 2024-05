Samtalebasert IVR – interaktiv talerespons

Din IVR, din metode

Distribuer Nuances samtalebaserte IVR på en fleksibel måte på en tredjeparts skytjeneste, på stedet eller i et hybridmiljø for å levere samtalebaserte selvbetjeningsopplevelser som automatiserer innkommende forespørsler.



Du kan også integrere de kraftige KI-funksjonene i ditt eksisterende IVR-system, for å designe unike opplevelser for merket ditt og skape bedre resultater for kontaktsenteret.