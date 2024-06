Gi både kundene og representantene dine en overlegen opplevelse

Nuance Live Assist får du mer enn bare en enkel live-chat-løsning. Vi gjør det enkelt å knytte kunder til en representant med riktige ferdigheter og som kan løse problemet på en effektiv måte, samtidig som kunstig intelligens hjelper representantene under kundebehandlingen for å skape mer fornøyde kunder og mer omsetning.

Gi kundene mer kontroll over kundereisen med asynkrone samtaler. Kort ned ventetider, reduser dødtid for representanter og senk kostnader i kontaktsenteret. Og styrk representanter med raske og relevante innsikter, blant annet informasjon fra tredjepartssystemer, for å skape mer verdifullt mersalg og kryssalg.