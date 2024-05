KI for kontaktsentre – Intelligent automatisering av kontaktsentre

Finstemt intelligens

Surf på vår innovasjonsbølge med prisvinnende KI-løsninger for kontaktsentre for forbedret konversasjonelle kundesamhandlinger, biometrisk autentisering, og effektivitet for agenter. Bruk industrispesifikke KI-løsninger basert på dyptgående bransjeekspertise og innsikt fra milliarder av kundesamhandlinger. Og beskytt investeringen du har gjort i eksisterende kundeserviceprogrammer, uansett hvor skyreisen din bringer deg, med enkel overførbarhet uten behov for skrive om.