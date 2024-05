Din IVR, på din måte

Bruk Nuance konversasjonell IVR fleksibelt i enhver tredjeparts sky, i Nuances sky, i bedriften eller i et hybrid miljø for å levere selvbetjente samtaleopplevelser som automatiserer inngående samtalestyring.



Du kan til og med integrere den kraftige, KI-baserte kapasiteten inn i ditt eksisterende IVR-program, slik at du kan designe unike opplevelser for ditt merke og forbedre essensielle kundesenterverdier.