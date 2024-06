Øk effektiviteten til kontaktsenteret med CX-innsikt Prosentvis Ikon

Øk effektiviteten til kontaktsenteret

Den intuitive datavisualiseringen hjelper deg med å finne nye muligheter for optimalisering av operasjonene som utføres av kontaktsenteret, slik at du kan minimere ventetiden, forbedre oppløsningen ved førsteanrop og redusere gjennomsnittlig håndteringstid. Det betyr lavere kostnader for deg og en bedre opplevelse for dine kunder.