[Stemmeautentisering] har ikke bare gjort telefonbanking enklere for kunder å få tilgang til kontoene deres, men det har også vært essensielt i å stoppe forsøk på svindel ved bruk av telefonbank, og for å beskytte kundenes penger.

Kerri-Anne Mills

Head of Contact Centre and Customer Service

HSBC UK

