Professional Services – ekspertteam som kan optimalisere kundeserviceløsningene dine

Prosjektutviklingen og lanseringen var blant de best planlagte og utførte jeg har sett. Vår partnerskap med Nuance har gjort det mulig for American Airlines å tilby innringere en bransjeledende IVR- og CTI-plattform utviklet for å levere kostnadsbesparelser for flyselskapet samtidig som det forbedrer kundeopplevelsen.

Tim Lindemann

Visepresident for reservasjoner og kundeplanlegging, American Airlines