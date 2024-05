Bygg løsningene du trenger - raskt

API-er for KI-baserte samtaletjenester gjør de kraftige talemotorene våre tilgjengelige for deg som åpne, skybaserte mikrotjenester, slik at det er enda enklere og raskere å koble markedsledende KI-baserte samtaleteknologi til løsningene for kundeengasjement.

Lag enestående selvbetjeningsprogrammer med tale‑til‑tekst-teknologi (STT) som gir mer tilfredsstillende kundeopplevelser. Ta med stemmen til merkevaren din til samtaleinteraksjoner med avansert tekst‑til‑tale (STT). Og tilby enkle kundeopplevelser ved å bruke NLU- (Natural Language Understanding) og dialog-motorene for å forstå nøyaktig hva kundene ønsker og engasjere dem i en toveis samtale for å løse problemer effektivt.

I tillegg kan du dra nytte av alle de KI-baserte samtalefunksjonene du trenger hvor som helst - driftet av Nuance, lokalt eller driftet av en tredjeparts skyleverandør.