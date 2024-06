Bygg med ledende KI-baserte tjenester og API-er

Tilpass og forbedre digital kundedeltakelse og agentopplevelser

Agentdeltakelse(pdf)— Lar kunder bygge et alternativt agentskrivebord, eller integrere chatprogrammer i sanntid i et eksisterende agentprogram.



Chathendelser(pdf)— Lar organisasjoner lytte etter hendelser fra Nuance Live Chat, og spore den informasjonen innenfor tredjepartis løsninger for nettanalyse.



Kundedeltakelse(pdf)— Driver tredjepartis meldingskanaler og egne mobilapplikasjoner på Nuances plattform for kommunikasjonsoverføringer mellom en kunde og en agent.



Datainnsamling(pdf)— Supplerer data på kundedeltakelsesnivå, og lar agenter registrere merknader mens en chat pågår eller samler inn for rapportformål, mens en enkelt profil for en individuell besøkende opprettes på tvers av flere enheter.



Invitasjon(pdf)— Brukes til å opprette og sende dynamiske meldinger for å enkelt flytte forbrukere til et digitalt engasjement fra en annen kanal, slik som stemme.



Rapportering(pdf)— Få tilgang til sanntidsdata og historikk for å opprette skreddersydde instrumentbord eller rapporter.