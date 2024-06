Mix Dialog – Verktøy for IVR og chatboter

Lavkode / ingen kode

Nuance Mix er et ekte design- og utviklingsmiljø med lavkode / ingen kode.

Som et eksempel, når det gjelder å formatere dynamiske data – tall, datoer, ID-er og mer – under kjøring, spesifikt for en kanal, modalitet og språk.

Alt dette gjøres via konfigurasjon i Mix.dialog. Ingen kodelinjer trengs å skrives.