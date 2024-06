Mix NLU – Verktøy for IVR og chatboter

Definer intensjoner og enheter

Tren opp NLU-modellene dine med setninger for å lære dem å skille mellom dusinvis eller hundrevis av forskjellige brukerintensjoner. For hver intensjon kan du definere hvilke enheter som kreves for å oppfylle kundens forespørsel. Opprett egendefinerte enheter basert på ordlister og hverdagslige uttrykk eller benytt deg av ferdiglagde enheter for tall, valutaer og dato/tid som forstår alle måtene kunder pleier å uttrykke denne informasjonen på.