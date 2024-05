Intelligente opplevelser som oppfyller moderne forventninger

Folk forventer at offentlige etater skal tilby samme servicenivå som de får fra private selskaper. Men når du kjører på et stramt budsjett, er det ikke lett å oppfylle disse forventningene. Med Nuance AI-baserte samtaleløsninger for det offentlige kan du forbedre innbyggernes opplevelser ett skritt om gangen, i ditt eget tempo.

Enten du vil øke selvbetjeningen i IVR, forbedre agentens effektivitet eller forbedre svindelforebygging, kan du med Nuance legge til intelligens i kundeopplevelsen der det trengs mest, samtidig som kostnadene reduseres dramatisk.