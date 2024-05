Pil opp-ikon Pil opp-ikon

Øk forbrukertilfredshet og bibehold

Forbedre tilfredshetsvurderingene ved å gjøre det mulig for pasienter med spørsmål å bruke naturlig språk for å få raske svar i sin valgte kanal. Rull ut en KI-drevet IVR på tale - og digitale kanaler for å inneholde henvendelser og oppmuntre til selvbetjening, slik at du kan gjøre bedre bruk av live-agenter og redusere støttekostnadene.