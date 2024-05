Øk effektiviteten med KI-løsninger i alle kanaler for forsikringsselskap prosentikon Prosenttall for forbedring ikon

Øk effektiviteten og reduser kostnader

Bruk vår “KI først”-tilnærming for å automatisere så mye som mulig på tvers av polisekjøp, betalinger og behandling av krav. Når assistanse fra agenter er nødvendig, kan du gi agentene KI-basert innsikt for å håndtere spørsmål på en rask og enkel måte. Bruk også intuitive analyser for kontinuerlig optimering av kundedeltakelseprogrammet.