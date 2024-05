Tiltrekk og behold flere kunder

Mer enn halvparten av verdens største forhandlere bruker Nuances løsninger for å levere konsistente, sømløse og sikre detaljhandelopplevelser på tvers av tale- og digitale kanaler – fra IVR og kontaktsenter til meldingsapper og smarte høyttalere.

Nuances løsninger for detaljhandel understøttes av en velprøvd KI og avansert biometrisk sikkerhet. Dette gjør det mulig for merker å levere samtalebaserte og personlige kundeopplevelser i skala for å skape mer fornøyde og lojale kunder til lavere kostnader.