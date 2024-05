KI-baserte samtaleløsninger for telekommunikasjon

Stemmekanalen er inngangsdøren for de fleste kunder, så det er viktig at vi tilbyr en kundeopplevelse i verdensklasse. Vår forretningsstrategi er å være en beste-kostnad-operatør slik at vi kan øke vårt volum av kunder uten å kjøre opp driftskostnadene. Dette scenariet er svært vanskelig å håndtere i det konvensjonelle kontaktsenteret, og våre kunder hater tastetone-IVR-systemer. Det var klart fra begynnelsen at talegjenkjenning hadde modnet til det punktet hvor det kunne oppfylle våre krav.

Adam Spence

Technical Solutions Manager

Vodafone Australia