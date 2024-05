Forbedre kundeopplevelser med reise-chatbot pilikon Pil opp-ikon

Forbedre kundeopplevelser

Gi gjestene mulighet til å gjøre reservasjoner og endringer enkelt - ved hjelp av naturlig språk i IVR -, web -, mobil- og meldingskanaler - uten behov for en menneskelig agent. Send proaktive toveisvarsler om bestillingsstatus, endringer i reiseruten og kanselleringer for å øke kundetilfredsheten, selv under avbrudd.