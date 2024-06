Implementering av konversasjonell IVR i vårt kundesenter har vært essensielt i vår strategi for å forbedre den helhetlige kundeopplevelsen. Vi er svært fornøyde med implementeringen, og enda viktigere, våre kunder sier at kommunikasjonen med oss har blitt betydelig enklere.

Greg Bubke

Director of Customer Services

Queensland’s Department of Transport and Main Roads