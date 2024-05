Faciliter la vie des clients et des agents, compliquer celle des fraudeurs

En matière de vérification de leur identité, les consommateurs souhaitent bénéficier d'une expérience fluide, rapide et sécurisée. Le problème ? La plupart des méthodes de vérification sont lentes, peu fiables et non sécurisées. En parallèle, les équipes de lutte contre la fraude doivent garder une longueur d'avance sur les fraudeurs, mais se heurtent à une technologie obsolète.

Grâce à Nuance Gatekeeper et ses fonctionnalités d'authentification biométrique sécurisée et de prévention intelligente de la fraude, vous pouvez améliorer les expériences des clients et des agents, réduire les coûts d'exploitation, prévenir la fraude et protéger votre marque.