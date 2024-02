play or stop

Faites du libre‑service une expérience ultra-fluide

Le SVI conversationnel de Nuance laisse les clients parler librement et résout leurs demandes comme s'ils s'adressaient à un agent réel. Il anticipe leurs besoins, les accueille de manière personnelle, adapte sa façon de parler au contexte de la conversation et, en résolvant leurs problèmes dès le premier appel, laisse vos agents se concentrer sur des tâches à plus forte valeur.